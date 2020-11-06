Военные ЗВО вывезли из Осиновой Рощи Петербурга семь боеприпасов времен ВОВ

Военные ЗВО вывезли из Осиновой Рощи Петербурга семь боеприпасов времен ВОВ
Фото: пресс-служба ЗВО

За последние сутки на территории Северной столицы и Ленинградской области были найдены 13 боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

Местные жители обнаружили остатки снарядов 76-мм в состоянии сильной коррозии в петербургской Осиновой Роще при проведении инженерной разведки местности. Еще шесть боеприпасов различного калибра нашли на терртории 47 региона, в местах, где шли ожесточенные бои советской армии и фашистских противников.

В обоих случаях по факту обнаружения опасных предметов обратились к военнослужащим Западного военного округа. Специалисты, соблюдая все правила безопасности, вывезли боеприпасы на полигон для дальнейшего уничтожения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что при проведении работ по благоустройству на Московском проспекте в Петербурге обнаружили немецкий боеприпас военных времен.

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