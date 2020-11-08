Съемки «Ведьмака» вновь приостановили из-за COVID-19

Netflix заморозил съемки второго сезона сериала «Ведьмак» в связи со случаями коронавируса среди съемочной команды.

Как сообщает Deadline, четыре человека из съемочной группы сдали положительные тесты на COVID-19. Известно, что среди нет членов основного актерского состава, а заболевших изолировали. Netflix уже организовал медицинское обследование всех, кто присутствовал на площадке.

Съемки на студии к западу от Лондона возобновятся после того, как станут известны результаты тестов других членов съемочной группы.

Съемки второго сезона «Ведьмака» уже приостанавливали: в начале пандемии было принято решение повременить с производством продолжения сериала до стабилизации ситуации с COVID-19. Тогда коронавирус подхватил актер Кристофер Хивью, который играет роль Нивеллена.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Генри Кавилл сообщил, что второй сезон «Ведьмака» будут снимать в студии из-за COVID-19.