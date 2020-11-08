Режиссер сравнил актера Петрова «животным»

Режиссер сравнил актера Петрова &#171;животным&#187;
Александр Петров. Фото: https://www.instagram.com/actorsashapetrov/

Он считает, что артист очень талантливый и именно поэтому все хотят с ним работать.

Режиссер Александр Войтинский рассказал, что он думает об актере Александре Петрове. Совсем недавно он снимал его в сериале «Метод-2» и остался под большим впечатлением, пишет Teleprogramma.pro.

Войтинский убежден, что Петров по-особенному ведет себя в кадре. Он не захотел подбирать красивые слова, чтобы описать актера, и назвал его «животным». Режиссер заявил, что когда артист входит в кадр, то «вся площадка замирает» и может наблюдать за ним часами. Войтинский отметил, что у Петрова множество хороших черт: он умный и амбициозный, а еще всегда тщательно готовится к роли и никого не подводит.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что актер Александр Петров рассказал о своем лучшем поцелуе в кино.

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