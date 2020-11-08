Скончался виолончелист Александр Бузлов

Скончался виолончелист Александр Бузлов
Александр Бузлов. Фото: mosconsv.ru

Ушел из жизни российский виолончелист Александр Бузлов. Он скончался на 38-м году жизни.

Жизнь музыканта оборвалась 8 ноября. О трагическом известии рассказал в «Фейсбуке» профессор Московской консерватории Алексей Селезнев. Он указал, что у его ученика оторвался тромб.

Александр Селезнев родился в Москве в 1983 году. В 13 лет он завоевал первый Гран-при «Моцарт 96». Музыкант имеет множество российских и мировых наград. Он обладатель серебряной медали П. И. Чайковского, а также премии одного из самых престижных мировых конкурсов ARD в Мюнхене.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о кончине народного архитектора России Владимира Попова. Он ушел из жизни в возрасте 91 года.

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бузлов скончался


 

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