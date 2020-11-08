В Москве за сутки коронавирус унес жизни 72 пациентов

В Москве за сутки коронавирус унес жизни 72 пациентов
Коронавирус продолжает набирать обороты. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin-1-7

В Москве за сутки скончались еще 72 пациента, которые сдали положительный тест на коронавирус. С начала пандемии в больницах столицы умерли более 7,3 тыс. человек.

Об этом сообщили в оперштабе российской столицы. У всех пациентов был диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на Covid-19.

Всего в Москве, согласно данным портала стопкоронавирус.рф, выявлено более 468 тыс. пациентов с новой болезнью. Свыше 6 тыс. инфицированных были зарегистрированы за сутки. Общее число выявленных больных в России на сегодняшний день — 1,77 млн.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре назвали условие для завершения эпидемии коронавируса в России.

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