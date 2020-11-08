В Роспотребнадзоре назвал условие для завершения эпидемии коронавируса в России

В Роспотребнадзоре назвал условие для завершения эпидемии коронавируса в России
В ближайшее время никаких изменений ждать не стоит. Фото: pixabay.com

Эпидемия коронавируса в России может закончиться, когда у жителей страны сформируется коллективный иммунитет. Такое заявление сделал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

По его словам, уменьшения числа новых случаев заражения Covid-19 можно ждать весной. В эфире телеканала «Россия 1» специалист отметил, что такого результата стоит ожидать, если горожане будут соблюдать ограничительные меры и использовать средства индивидуальной защиты.

Несмотря на предварительные прогнозы, конкретные сроки завершения пандемии сейчас назвать сложно, добавил Горелов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число заражений коронавирусом в мире превысило 50 миллионов.

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