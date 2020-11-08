Число заражений коронавирусом в мире превысило 50 миллионов

Число инфицированных новой коронавирусной инфекцией в мире приближается к 50 миллионам человек.

Об этом стало известно в воскресенье, 8 ноября. Согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, число заражений составило 50 052 204. Умерли 1 253 110 человек. Выздоровели свыше 32,8 миллиона инфицированных.

В тройку лидеров по числу заражений вошли США, Индия и Бразилия. Россия находится на четвертой строчке.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за сутки в России вновь выявили более 20 тыс. заболевших коронавирусом.