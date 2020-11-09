Обследование на COVID-19 за сутки прошли 25,6 тыс. петербуржцев

Санкт-Петербург продолжает обследовать население на коронавирусную инфекцию нового типа. За прошедшие сутки был проведен 25 тыс. 651 тест на COVID-19.

Об этом стало известно в понедельник, 9 ноября. Как сообщает городской оперштаб по борьбе с распространением коронавируса, в настоящее время медики наблюдают за здоровьем 4039 горожан, которые болеют или могут быть заражены ковидом. Их них 83 пациентов размещены в обсерваторе. На самоизоляции находятся 2551 человек, а 1405 пациентов сидят на карантине после контакта с заболевшим.

Кроме того, за сутки в Единую региональную информационно-справочную службу позвонили 454 петербуржца. Узнать интересующую информацию о коронавирусе можно по номеру 122.

С начала октября гуманитарная помощь оказана 11 тыс. 165 нуждающимся петербуржцам. Волонтеры доставили им продуктовые наборы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что работники лабораторий объяснили ошибки тестов на COVID-19.