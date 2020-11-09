Работники лабораторий объяснили ошибки тестов на COVID-19

При взятии анализов зонды и пробирки должны быть стерильны. Фото: gov.spb.ru

При взятии анализов зонды и пробирки должны быть стерильны. Фото: gov.spb.ru

Сотрудники российский лабораторий, в которых выясняют результаты тестов на COVID-19, назвали причины, по которым тесты могут дать ложный результат.

В беседе с РБК представители лабораторий объяснили, что тесты могут дать неверные результаты из-за неверных действий как работников, так и самих пациентом.

Замдиректора «Лабораторной службы Хеликс» Дарья Горякина отметила, что по рекомендациям Минздрава, работники должны брать биоматериал из ротоглотки и носоглотки. Если медсестра возьмет анализы только из носа или только из ротоглотки, то есть вероятность, что человеку придет ложноотрицательный результат.

Горякина отметила, что при взятии анализов зонды и пробирки должны быть стерильны. Кроме того, медработник должен быть в чистых одноразовых перчатках.

В лаборатории «Гемотест» отметили, что использование наборов для самовзятия биоматериала повышает риск ложноотрицательных результатов.

Кроме того, на верность результатов тестов влияет подготовка пациента. За час до взятия мазка ему нельзя есть, пить, чистить зубы, курить, полоскать рот, промывать нос и закапывать лекарства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что антитела к коронавирусу обнаружили у тех, кто им не болел.