Антитела к коронавирусу обнаружили у тех, кто им не болел

Антитела к коронавирусу могут появляться у тех, у кого он выявлен не был. К такому выводу пришли ученые из Великобритании.
В исследовании приняли участие 300 человек, у 5% из них были обнаружены антитела к Covid-19. По словам ученых, они появились после заражения «родственным вирусом».
Согласно данным, опубликованным в журнале Science, некоторые люди могут иметь часть заимствованного ранее иммунитета, однако пока нет доказательств эффективности этой иммунной защиты.
Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус Covid-19.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала об обнаружении новой причины тяжелого течения коронавируса.