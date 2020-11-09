Антитела к коронавирусу обнаружили у тех, кто им не болел

Антитела к коронавирусу обнаружили у тех, кто им не болел
Антитела, обнаруженные в крови не заражённых коронавирусом, имеют различия с теми, что были получены из анализов бывших пациентов с COVID-19. Фото: gov.spb.ru

Антитела к коронавирусу могут появляться у тех, у кого он выявлен не был. К такому выводу пришли ученые из Великобритании.

В исследовании приняли участие 300 человек, у 5% из них были обнаружены антитела к Covid-19. По словам ученых, они появились после заражения «родственным вирусом».

Согласно данным, опубликованным в журнале Science, некоторые люди могут иметь часть заимствованного ранее иммунитета, однако пока нет доказательств эффективности этой иммунной защиты.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус Covid-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала об обнаружении новой причины тяжелого течения коронавируса.

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