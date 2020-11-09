Обнаружена новая причина тяжелого течения коронавируса

Дефицит витамина D может стать причиной более тяжелого течения коронавирусной инфекции. К такому выводу пришли британские врачи.

Специалисты отметили, что статистика заражения и смертности от коронавируса подтверждает, что новая болезнь может переноситься пациентами тяжелее в зависимости от того, на какой широте они проживают.

Как сообщили РИА Новости со ссылкой на издание Express, витамин D важен для иммунитета и способен защитить организм человека от проникновения Covid-19. Врачи подчеркнули, что достаточный уровень указанного витамина может помешать неконтролируемому воспалению в организме.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Турции зафиксировали наибольший с апреля прирост случаев заражения Covid-19.