В Турции зафиксировали наибольший с апреля прирост случаев заражения Covid-19

В Турции зафиксировали наибольший с апреля прирост случаев заражения Covid-19
Пандемия в Турции достигла второго пика. Фото: pixabay.com

За сутки в Турции выявили более 2,5 тыс. зараженных коронавирусной инфекцией нового типа. Данный показатель стал наибольшим с конца апреля.

Согласно данным Минздрава Турции, за сутки на территории страны новую болезнь обнаружили у 2 516 человек.

Уже несколько дней в государстве фиксируют максимальное число выявленных за последние полгода случаев. Всего в стране 395 255 заболевших, в тяжелом состоянии 2 740 пациентов. С начала пандемии скончались 10 887 заболевших Covid-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 90% завезенных в Россию случаев COVID-19 — из Турции. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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