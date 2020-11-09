В России скорректируют правила оформления ДТП

В России скорректируют правила оформления ДТП
ДТП. Фото: pixabay

Российские власти намерены внести изменения в правила оформления несерьезных ДТП. Сейчас над законопроектом работают в МВД и правительстве Москвы.

Как сообщает «Коммерсантъ», до конца недели МВД, правительство Москвы совместно с экспертным центром Probok.net до конца недели проанализируют статистику смертности в результате «повторных» ДТП в столице (наезды во время оформления автомобильных аварий).

В аппарате вице-премьера Марата Хуснуллина отметили, что МВД изучит долю погибших в «повторных» дорожных происшествиях. Если она превысит 10% от общего числа погибших в авариях в Москве, то правила оформления ДТП скорректируют.

При этом, судя по открытым данным за 2020 год, 13% погибших в московских ДТП стали жертвами аварий, связанных с наездами на стоящие автомобили.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России ужесточат правила ремонта автомобилей.

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