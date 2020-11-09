В Петербурге жертвами коронавируса стали 19 человек за сутки

В Петербурге подтверждены новые смерти от коронавируса. Фото: комитет по здравоохранению

В Петербурге подтверждены новые смерти от коронавируса. Фото: комитет по здравоохранению

Ежедневно в Петербурге регистрируют летальные исходы от болезней, связанных с коронавирусной инфекцией. Статистика смертности от COVID-19 только растет.

Согласно информации на утро понедельника, 9 ноября, за последние сутки в Северной столице было зафиксировано 19 смертей от последствий коронавируса. Об этом сообщает оперштаб по мониторингу ситуации с распространением коронавируса в стране, суточный прирост зараженных.

Таким образом, общее число смертей от COVID-19 в городе достигло 4181 человек. В России это число составляет 1 млн 796 тыс. 132 человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что работники лабораторий объяснили ошибки тестов на COVID-19. Представители лабораторий объяснили, что тесты могут дать неверные результаты из-за неверных действий как работников, так и самих пациентом.