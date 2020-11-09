На Петроградке горит исторический особняк Игеля: пожару присвоен второй ранг

Утром в понедельник, 9 ноября, в Петроградском районе Петербурга загорелся исторический особняк Игеля, который в данный момент не эксплуатируется. Пожару присвоен второй ранг.

Как сообщили в главном управлении МЧС по Петербургу, в 8 утра очевидцы сообщили в экстренные службы о пожаре в капитально ремонтируемом доме №56 по Каменноостровскому проспекту. Огонь распространился по площади 100 квадратных метров.

На месте происшествия работают 58 сотрудников МЧС с привлечением 17 единиц спецтехники. В 09.57 пожару был присвоен второй ранг. На данный момент информации о возможных пострадавших в результате пожара не поступало.

Напомним, в начале 2020 года Смольный заключил концессионное соглашение с компанией «Асгард» на реконструкцию и эксплуатацию особняка Игеля. Договор заключен на 49 лет. Планируется, что его превратят в гостиницу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ложный вызов заставил полицейских искать тротил в квартире на Будапештской.