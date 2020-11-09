Пособие на погребение в Москве – кому положены, как получить

Похороны требуют серьезных затрат. Ведь нужно организовать панихиду, поминальный обед, купить гроб и другие ритуальные принадлежности. Кроме того, уже после похорон следует заказать изготовление памятника из камня, ограды, лавочки и так далее. Соответственно, достойные похороны в любом случае будут связаны со значительными расходами.

Однако часть понесенных затрат можно возместить. Для такой компенсации можно получить пособие на погребение, которое установлено в Москве. Выплата предназначается для родственников умершего. При этом есть выплаты, которые перечисляются в каждом случае смерти и пособия на случай смерти лиц, относящихся к той или иной социальной группе.

Кому положены пособия

Помимо общероссийского пособия в Москве действуют несколько специальных выплат. Как выше указано, все они предназначены для компенсации расходов на похороны лиц, нескольких социальных групп. Такие группы следует рассмотреть более детально:

Выплата положена родственникам тех, кто был безработным. Однако для получения пособия, умерший должен быть официально признан безработным. При этом он должен находиться на учете в центре занятости с данным статусом на момент смерти;

Пособие выплачивается инвалидам, а также пенсионерам. Важным условием является то, чтобы пенсионер на момент смерти официально не работал. Иначе, в выплате будет отказано. Ведь пособие является мерой поддержки социально не защищенным гражданам;

В особую категорию выделены военные пенсионеры, ветераны боевых действий, ветераны ВОВ. Близкие родственники граждан указанных категорий имеют право на получение не только разовой компенсации на похороны, но и пособия на установку памятника.

Представленные категории граждан являются основными получателями пособий на похороны. Вместе с тем, в Москве установлен определенный порядок подачи документов. Так, документы для получения пособия в случае смерти безработного подаются в орган социальной защиты. Выдача компенсаций в случае смерти пенсионеров и инвалидов производится отделениями пенсионного фонда.

Требования к документам

Получение указанного выше пособия невозможно без предоставления всех необходимых документов. Обязательно потребуются личные документы самого подающего и документы умершего. При этом необходимо подтвердить его социальный статус соответствующим удостоверением или справкой из центра занятости о нахождении на учете в качестве безработного.

Потребуется написать заявление о перечислении пособия. В заявлении нужно указывать свои личные данные, данные покойного, правильно отражать наименование организации, в которую оно сдается.

Кроме того, в заявлении на перечисление компенсации, следует отражать сведения о номере счета, на который нужно переводить денежные средства.

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