На Петроградке горит особняк Игеля: фоторепортаж Gazeta.SPb.ru

На Петроградке горит особняк Игеля: фоторепортаж Gazeta.SPb.ru
Пожар на Каменноостровском проспекте. Фото: Gazeta.SPb

Утром на Петроградской стороне загорелось историческое здание — особняк Игеля, который в настоящее время находится на реконструкции.

Пожар на Каменноостровском проспекте. Фото: Gazeta.SPb

Пожар в здании №56 по Каменноостровскому проспекту начался утром в понедельник, 9 ноября. Петербургское управление МЧС России получило соответствующее сообщение в 08.07. Огонь распространился по площади 100 квадратных метров.

Пожар на Каменноостровском проспекте. Фото: Gazeta.SPb
Пожар на Каменноостровском проспекте. Фото: Gazeta.SPb

Через несколько часов пожару присвоили повышенный ранг, а к 11 утра его локализовали. С огнем боролись 58 спасателей.

Напомним, начале этого года стало известно о том, что Смольный заключил концессионное соглашение с компанией «Асгард» на реконструкцию и эксплуатацию особняка Игеля. Соглашение рассчитано на 49 лет.

Пожар на Каменноостровском проспекте. Фото: Gazeta.SPb

В историческом здании откроют гостиницу категории не меньше «трех звезд». Номерной фонд составит 46 комнат.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что еще случалось в многострадальном особняке Игеля.

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