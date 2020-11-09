Пожар, бомжи и кражи ценностей: что еще случалось в многострадальном особняке Игеля

В Петербурге особняку Игеля, который собираются приспособить под гостиницу, в очередной раз пришлось несладко – здание на Каменноостровском проспекте загорелось. Это не единственная беда, которая постигала его за последнее время.

Пожар в историческом здании произошел в понедельник, 9 ноября. В ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу сообщение об этом поступило в 08:07. В особняке, как оказалось, загорелось 100 квадратных метров. К 10 утра пожару присвоили сначала ранг №1 БИС, а затем и №2. Ближе к 11 утра горение удалось локализовать. На борьбу с пожаром бросили 58 спасателей и 17 единиц техники.

Пожары в заброшенном особняке Игеля случались и в прошлом. Из здания выгоняли бродяг – бомжей там нашли несколько лет назад, когда КГИОП решил проверить помещения.

Без внимания властей особняк оставался немало времени, несмотря на то, что градозащитники били тревогу из-за жуткого состояния здания.

Из особняка успели похитить все, что могли. Стащили даже мраморные столешницы, камин. В 2017-м году, к слову, полиция смогла задержать в Петербурге подозреваемых в хищении изразцовой печи Rakkolanjoki XIX века. По делу тогда проходили двое ранее не судимых молодых людей. Специалисты при этом отмечали, что печь представляет особую историческую и художественную ценность.

В здании также разбивали витражи.

В феврале этого года стало известно о том, что правительство Петербурга заключила концессионное соглашение с компанией «Асгард» на реконструкцию и эксплуатацию особняка Игеля. Договор рассчитан на 49 лет.

Историческое здание превратят в гостиницу. Ей должны присвоить категорию не меньше «трех звезд». Номерной фонд составит 46 комнат.

Ранее gazeta.spb.ru писала об уголовном деле из-за реставрации Александровских ворот. В КГИОП считают, что работы там велись без разрешения, а объект в результате оказался разрушен. Уголовное дело возбудили по статье «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия».