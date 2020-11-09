Холдинг Setl Group стал лидером по вводу жилья с начала 2020 года в Петербурге

Холдинг Setl Group стал лидером по вводу жилья с начала 2020 года в Петербурге
В 2020 году Единый ресурс застройщиков присвоил холдингу Setl Group наивысший рейтинг – 5 баллов из 5 возможных – за соблюдение декларируемого срока ввода жилья. Фото: пресс-служба Setl Group

По итогам десяти месяцев текущего года Setl Group стал лидером рейтинга Единого ресурса застройщиков по объему введенного в эксплуатацию жилья. За 2020 год холдинг сдал более 305 тысяч «квадратов», что в 3 раза больше, чем у ближайшего конкурента.

В общероссийском рейтинге Setl Group также прочно удерживает свои позиции в тройке лидеров. За 10 месяцев в Северной столице были сданы новые очереди таких масштабных жилых проектов, как «Солнечный город», «Чистое небо» и «Зеленый квартал». Кроме того, в Выборгском районе завершилось строительство жилого комплекса высокого комфорт-класса с собственным детским садом «Облака на Лесной». Аналогичный по уровню ЖК «Философия» был сдан в Московском районе. Также подошло к завершению строительство комплекса «Фортеция» в Кронштадте на побережье Финского залива.

Setl Group также занимается строительством социальных объектов. В течение года холдинг ввел в эксплуатацию несколько детских садов и школ в комплексах «Чистое небо», «Солнечный город» и квартале «Лондон» в Кудрово. Единый ресурс застройщиков оценил на 5 из возможных 5 баллов соблюдение сроков сдачи жилья, возводимого Setl Group. Это означает, что холдинг завершает в срок 100% своих проектов.

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