В России предложили ввести единые каникулы во время выборов

В России предложили ввести единые каникулы во время выборов
Резкие перемены недопустимы. Фото: pixabay.com

Минпросвещения уже высказалось против такого нововведения.

Президент России Владимир Путин предложил ввести единые каникулы для школьников во время многодневного голосования. Об этом сообщает РИА Новости. Он попросил обсудить его идею с законодателями и заинтересованными ведомствами.

Минпросвещения РФ уже высказалось на эту тему, отметив, что резкие изменения календарных планов школ недопустимы. При этом вероятно корректировать расписание на уровне регионов.

«Каникулы должны учитывать особенности школьной программы, особенности учебного процесса и, согласно действующему законодательству, период для каникул определяет каждая школа самостоятельно», — рассказали в пресс-службе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцам рассказали, как школьники будут учиться после каникул.

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