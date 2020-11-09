В Петербурге удаленно учатся 58 классов

Это 0,25% от общего числа классов в городе, так что показатель невысокий.

В Санкт-Петербурге дистанционно обучаются 58 классов в 32 школах. Это значит, что на удаленку перешли 0,29% от общего числа классов в городе. Об этом сообщили сегодня, 9 ноября, в комитете по образованию Северной столицы. Также по домам отправили воспитанников шести групп в пяти детских садах – там выявили случаи заражения ОРВИ и коронавирусом.

Ведомство считает показатель невысоким и продолжает следить за ситуацией. Отмечается, что до каникул показатель был намного выше, так что можно говорить об эффективности меры.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Смольном планируют ужесточить ограничения из-за ухудшения ситуации по COVID-19. В частности, предлагается сделать обязательной самоизоляцию для граждан старше 65 лет, а также лиц, страдающих хроническими заболеваниями