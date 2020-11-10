В Москве за сутки умерли 68 ковид-пациентов

В Москве за сутки умерли 68 ковид-пациентов
При появлении симптомов ОРВИ следует сразу же сдать тест на коронавирус. Фото: Pixabay

Коронавирус продолжает набирать обороты. За минувшие сутки в Москве скончались еще 68 пациентов, сдавших положительный тест на выявление коронавируса.

Согласно данным столичного оперштаба, общее число умерших от коронавирусной инфекции нового типа в московских больницах достигло 7 429 человек. У всех умерших был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на Covid-19.

По всей России с начала пандемии зарегистрировано 1,8 млн случаев коронавируса. А во всем мире выявлено 50,7 млн заболевших.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в США выявили более 10 млн зараженных коронавирусом. Америка занимает первое место по количеству заболевших новой инфекцией.

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