В Москве за сутки умерли 68 ковид-пациентов

При появлении симптомов ОРВИ следует сразу же сдать тест на коронавирус. Фото: Pixabay

При появлении симптомов ОРВИ следует сразу же сдать тест на коронавирус. Фото: Pixabay

Коронавирус продолжает набирать обороты. За минувшие сутки в Москве скончались еще 68 пациентов, сдавших положительный тест на выявление коронавируса.

Согласно данным столичного оперштаба, общее число умерших от коронавирусной инфекции нового типа в московских больницах достигло 7 429 человек. У всех умерших был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на Covid-19.

По всей России с начала пандемии зарегистрировано 1,8 млн случаев коронавируса. А во всем мире выявлено 50,7 млн заболевших.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в США выявили более 10 млн зараженных коронавирусом. Америка занимает первое место по количеству заболевших новой инфекцией.