В мире зафиксировано рекордное число заражений Covid-19 за сутки

В мире зафиксировано рекордное число заражений Covid-19 за сутки
Число летальных исходов выросло более чем на восемь тысяч. Фото: pixabay.com

Число случаев коронавируса в мире превысило 50 млн, увеличившись за сутки более чем на 677 тысяч. Новый показатель стал абсолютным рекордом с начала пандемии.

Как сообщили на официальном сайте Всемирной организации здравоохранения, больше половины новых инфицированных было в Северной и Южной Америке — 360 607. На втором месте по приросту Европейский регион — 221 866, далее Юго-Восточная Азия — 55 640.

Число летальных исходов выросло более чем на восемь тысяч, превысив 1,25 миллионов.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, можно ли заразиться коронавирусом через еду.

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