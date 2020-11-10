Иномарка вылетела на тротуар после ДТП на Лермонтовском проспекте

Иномарка вылетела на тротуар после ДТП на Лермонтовском проспекте
Одна из машин оказалась на тротуаре. Фото: vk.com/spb_today

В Адмиралтейском районе Петербурге произошло ДТП с участием двух автомобилей. Одна из машин оказалась на тротуаре.

Авария случилась во вторник, 10 ноября, на пересечении Лермонтовского проспекта и улицы Союза Печатников. Кадры с места дорожного инцидента опубликовали в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» соцсети «ВКонтакте».

На фотографиях видно, что одна из машин осталась посреди проезжей части, а вторая – вылетела на тротуар. Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что водители на летних шинах устроили массовое ДТП на улице Танкистов.

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