Пять человек пострадали в «лобовом» ДТП в Ленобласти

На трассе в Ленобласти сегодня утром произошло серьезное ДТП, в результате которого пострадали пять человек. В одной из машин находились дети.

Авария случилась 10 ноября на пятом километре трассы Сойкино — Малая Ижора. Пострадали мальчик 2018 года рождения, девочка 2012 г. р., два водителя и пассажир.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на отдел ГИБДД по Ломоносовскому району региона, около 8:40 автоледи за рулем авто марки Kia выехала на полосу встречного движения и врезалась в автомобиль Skoda.

В настоящее время выясняются обстоятельства инцидента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что иномарка вылетела на тротуар после ДТП на Лермонтовском проспекте.