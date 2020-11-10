Пять человек пострадали в «лобовом» ДТП в Ленобласти

Пять человек пострадали в &#171;лобовом&#187; ДТП в Ленобласти
Участниками аварии стали два автомобиля. Фото: pixabay

На трассе в Ленобласти сегодня утром произошло серьезное ДТП, в результате которого пострадали пять человек. В одной из машин находились дети.

Авария случилась 10 ноября на пятом километре трассы Сойкино — Малая Ижора. Пострадали мальчик 2018 года рождения, девочка 2012 г. р., два водителя и пассажир.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на отдел ГИБДД по Ломоносовскому району региона, около 8:40 автоледи за рулем авто марки Kia выехала на полосу встречного движения и врезалась в автомобиль Skoda.

В настоящее время выясняются обстоятельства инцидента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что иномарка вылетела на тротуар после ДТП на Лермонтовском проспекте.

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