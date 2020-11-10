Пока петербуржцы устраивают «День жестянщика»: эксперт рассказал, стоит ли отказываться от шипованной резины

Пока Петербург начинает новую неделю с «Дней жестянщика», в Госдуме всплыла тема запрета шипованной резины в стране. Эксперт рассказал Gazeta.SPb, стоит ли петербуржцам забыть о «шипах».

Как отметил председатель Санкт-Петербургского городского и Ленинградского областного отделения Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов, вопрос полного запрета шипованной резины в России несвоевременный.

«Понимаем, что в Северо-Западных и Северный регионах все-таки преобладает зима, а более надежное сцепление с поверхностью обеспечивается именно шипованной резиной. Это однозначно и подтверждено практикой», — заметил Валерий Солдунов.

При этом он отметил: использование шипованной резины наносит ущерб дорогам. При высокой нагрузке на магистрали, дорожная поверхность быстро портится.

«Поэтому для больших городов, в том числе и для Петербурга, можно использовать не шипованную резину, но специальную зимнюю. Но полностью отказываться от «шипов», как это сделали некоторые европейские города, не стоит», — заключил эксперт.

Ранее депутат Госдумы Александр Васильев сообщал о том, что вопрос запрета шипованной резины неоднократно поднимался на заседаниях. Законодатели, впрочем, так и не смогли выработать единую точку зрения по этому вопросу.

Между тем, вторник фигурирует в петербургских СМИ как «День жестянщика». В Северную столицу постепенно приходит зима с холодами и гололедицей. На скользкие дороги водители жалуются в социальных сетях.

Так, gazeta.spb.ru писала о ДТП с участием иномарок, которое произошло во вторник, 10 ноября, в центре Петербурга. Авария случилась на пересечении Лермонтовского проспекта и улицы Союза Печатников. На кадрах с места происшествия видно, что одна из машин в результате оказалась посреди проезжей части, а вторая вылетела на тротуар. О пострадавших очевидцы не сообщали.