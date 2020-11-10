Volkswagen слетел в кювет на Гостилицком, на месте МЧС и «скорая»

Volkswagen слетел в кювет на Гостилицком, на месте МЧС и &#171;скорая&#187;
Машина оказалась в кювете. Фото: vk.com/spb_today

В Петродворцовом районе Петербурга автомобилисты заметили машину, торчащую из кювета. По предварительным данным, водитель не справился с управлением в гололед.

Дорожный инцидент случился сегодня, 10 ноября, на Гостилицком шоссе. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

В кювет вылетел легковой автомобиль марки Volkswagen. На кадрах видно, что на место происшествия прибыли сотрудники МЧС и бригада скорой помощи.

Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пять человек пострадали в «лобовом» ДТП в Ленобласти.

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