На Ленинградской АЭС отключили второй энергоблок, отработавший 45 лет

Второй энергоблок на Ленинградской АЭС вывели из строя. Фото: ЛАЭС

Второй энергоблок на Ленинградской АЭС вывели из строя. Фото: ЛАЭС

На Ленинградской атомной электростанции полностью остановили второй энергоблок, который успешно работал 45 лет. Впоследствии его выведут из эксплуатации.

Как сообщили в пресс-службе Ленинградской АЭС, в ночь на понедельник, 9 ноября, сотрудники заглушили реактор и отключили второй энергоблок от единой энергосистемы России. Энергоблок работал с 11 ноября 1975 года, за это время он выработал более 277,5 млрд кВт•часов электроэнергии.

До 2024 года реактор будет стоять в режиме эксплуатации без генерации, чтобы специалисты могли удалить из него и бассейна выдержки ядерное топливо.

На замену второго энергоблока придет инновационный энергоблок №6 с реактором ВВЭР-1200, который в настоящее время находится на опытно-промышленной эксплуатации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что шестой энергоблок Ленинградской АЭС разрешили ввести в строй.