В Кингисеппском районе ликвидировали бетонные отходы недельной давности

В деревне Вистино Ленинградской области были устранены последствия разлива бетонных отходов. Инцидент в регионе с мусором случился еще неделю назад.

Как сообщает администрация Ленобласти, «Портбетон» завершил все необходимые работы по устранению отходов в деревне Вистино. На данный момент на территорию завозится плодородный грунт и идет подготовка к высадке саженцев.

Кроме этого, в отношении предприятия возбуждено дело об административном об административной ответственности за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что водители незаконно сбрасывали отходы в реку Красненькую.

В рамках уголовного дела, возбужденного по материалам проверки природоохранной прокуратурой по факту загрязнения почв, сотрудниками полиции изъяты транспортные средства водителей.