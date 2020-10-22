В Петербурге водители незаконно сбрасывали отходы в реку Красненькую

В Петербурге водители незаконно сбрасывали отходы в реку Красненькую
Загрязнение реки Красненькой. Фото: СУ СК РФ по Ленобласти

Природоохранная прокуратура Санкт-Петербурга провела рейд по пресечению незаконного завоза отходов в устье реки Красненькой. Возбуждены административные и уголовные дела.

Как сообщает прокуратура Санкт-Петербурга, в ходе рейда было установлено, что водители осуществляют незаконный завоз отходов в устье реки Красненькой. Кроме этого, специалистами лаборатории осуществлен отбор проб с целью определения класса опасности отходов.

В рамках уголовного дела, возбужденного по материалам проверки природоохранной прокуратурой по факту загрязнения почв, сотрудниками полиции изъяты транспортные средства водителей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что жители Петербурга пожаловались на загрязнение скульптурной композиции в Центральном районе. Водоканал оперативно отреагировал на обращение жителей города.

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