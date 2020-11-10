Китайскую галерею Гатчинского дворца восстановят по акварели, потратят больше 30 млн

Более 30 млн рублей собираются потратить на реставрацию Китайской галереи с комнатами третьего этажа Арсенального каре Гатчинского дворца. В этом реставрация дворца уже вызывала недовольство экспертов. По их мнению, рабочие успели испортить цвет стен.

На этот раз более 31 млн рублей планируют потратить на то, чтобы привести в порядок Китайскую галерею с прилегающими комнатами третьего этажа Арсенального каре. Специалисты должны будут воссоздать исторический облик галереи по состоянию на конец XIX века.

Соответствующий конкурс опубликован на сайте госзакупок.

Китайская галерея, о которой идет речь, соединяет Мраморную и Министерскую лестницы дворца. Как отмечается в технической документации, она представляла собой один из «наиболее декоративных и самых уточненных по отделке интерьеров во всем Гатчинском дворце».

Сегодня рассмотреть роскошь в галерее практически невозможно. Специалисты признали, что объект культурного наследия находится в неудовлетворительном состоянии. Декоративная историческая отделка практически полностью утрачена. На стенах – отслоившаяся краска и штукатурка, трещины. В некоторых местах стены пробиты для прокладки инженерных систем.

На фасадной стене зафиксировали следы от многочисленных протечек. Покрытие пола полностью утрачено. При этом все поверхности сильно загрязнены.

Предполагается, что подрядчик демонтирует поздние перегородки, чтобы восстановить исторический объем галереи и выполнит новые. Специалисты должны будут отреставрировать кирпичную кладку стены. В галерее воссоздадут штукатурную поверхность стен и потолков с последующей росписью, а также лепной декор неоготических арок. Паркетный пол буде воссоздан из дуба.

Отметим, что восстановить облик интерьера Китайской галереи поможет акварель Э.П. Гау 1876-го года, она находится а архиве ГМЗ «Гатчина».

Эксперты уже обследователи состав и состояние отделочных материалов, в лаборатории провели их анализ, чтобы воспроизвести обстановку как можно точнее.

К слову, у экспертов уже были вопросы к материалам, которые использовались при реставрации Гатчинского дворца.

Так, летом этого года эксперты Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры заявляли, что поверхность доломита облицовки Гатчинского дворца пропитали камнеукрепителем, из-за чего стены потускнели. При этом отмечалось, что подобная обработка приводит к тому, что стены начинают крошиться.

Реставраторы тогда, впрочем, заявляли, что возвращают дворцу цвет, который он имел после постройки.

Ожидается, что подрядчика на проведение работ в Китайской галерее выберут в декабре этого года. Деньги на реставрацию будут выделены из бюджета Петербурга. Уточняется, что подрядчику дадут меньше года после получения разрешения на работы, чтобы завершить реставрацию.

Ранее gazeta.spb.ru рассказывала о том, что разрушение Александровских ворот во время реставрации привело к уголовному делу.