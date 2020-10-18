«Мойка78» вручила премию «Город действия»

Петербургские издание «Мойка78» вручило премию «Город действия».

Генеральный партнер премии «Город Действия» Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк», Фикс Сергей Владимирович — Заместитель директора головного отделения по Санкт-Петербургу ПАО Сбербанк прокомментировал премию:

«Премия «Город действия» и ее участники выполняют важную миссию по популяризации осознанного потребления ресурсов. Сегодня эта тема входит в число приоритетных и для Сбербанка, и для большинства наших бизнес-партнеров. Мы запускаем экологические проекты, финансируем модернизацию производств с целью снижения вредных выбросов, развиваем наши инклюзивные проекты и корпоративную культуру в этом направлении. Всем героям премии желаем продолжать развитие экологических и социальных проектов, чтобы заложить надежный фундамент разумного отношения к ресурсам для будущих поколений.»