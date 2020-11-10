Михаил Пиотровский: реставрационная отрасль находится в кризисе

По мнению генерального директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского, реставрационная отрасль сегодня находится в кризисе. Причина кроется в смешении реставрации и строительства. Две сферы, считает эксперт, следует разделять.

«Много было реставрационных работ, получилось смешение строительства и реставрации. Разные расценки, разные тарифы. Получилось так, что реставраторы занимались строительством, строители — реставрацией, т.е. тем, что не совсем их — и тех, и других. Добиться того, чтобы каждый занимался свои делом — важная проблема и, наверное, наша основная задача», — отметил в ходе пресс-конференции генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

По его мнению, необходимо найти способ сохранить ленинградскую школу реставрации. При этом нужно помнить о том, как и в каких условиях она родилась и какие этапы развития преодолела.

Другой немаловажный аспект — единство профессионального сообщества: «Реставрационного и музейного, в нашем городе и вообще. Потому что у нас есть много учреждений. У всех, как выясняется в решающий момент, свои права, ни у кого нет достаточных полномочий. Мы говорили на Президентском совете, что нужно четко поделить: строители строят там, где они строят, а там, где они строят с частичной реконструкцией, должны быть координация и контроль Министерства культуры и т.д. Но легко сказать — довольно трудно сделать», — отметил Пиотровский.

И добавил, что помимо прочего, нужны постоянные встречи, мастер-классы, конференции и обмен опытом. А также повышение полномочий профессионалов реставрационной сферы. Еще не стоит стесняться проблем, в том числе унаследованных ленинградской школой реставрации.