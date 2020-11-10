Глава КГИОП Сергей Макаров: реставрация — это дорога с двусторонним движением

Председатель Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга Сергей Макаров. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Председатель Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга Сергей Макаров. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Самая большая проблема в сфере реставрации — нежелание заказчика сделать все, чтобы объект был восстановлен как положено, считает председатель Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга Сергей Макаров.

По мнению главы КГИОП, реставрация — это дорога с двусторонним движением: важно сочетать правильную подготовку как реставраторов, так и заказчиков.

Кроме того, считает он, реставраторы должны получать достойную зарплату.

«Люди, которые работают на объектах, должны постоянно набивать себе руку. Если в сфере реставрации уменьшится количество денег (мы не знаем, какие времена наступят в связи с коронавирусом, и какие финансовые возможности будут у государства и частных компаний), я предвижу проблемы, связанные с оттоком профессиональных кадров», — сказал Макаров.

При этом на объектах не должны работать люди без соответствующего образования. Тут, говорит председатель КГИОП, тоже все зависит от заказчика.