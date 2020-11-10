Стали известны продукты, помогающие при лечении COVID-19

Пациент может облегчить свое лечение коронавирусной инфекции, если будет употреблять мед и черный тмин, утверждает международная группа ученых.

Согласно исследованию, опубликованному на портале medRxiv, специалисты провели научную работу с участием добровольцев, заболевших коронавирусом в средней и тяжелой форме. Некоторым ежедневно давали один грамм меда и 80 миллиграмм черного тмина на килограмм веса, а другая часть больных получала плацебо.

Исследование показало, что употребление меда и черного тмина облегчает симптомы на три дня при умеренной форме и на семь дней — при тяжелой. Кроме того, эти два продукта помогли вывести вирус из организма в среднем на четыре дня раньше, чем у пациентов другой группы.

Как отмечают ученые, такое сочетание не дало побочных эффектов.

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