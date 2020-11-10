В России разработали порядок оформления больничного на удаленке

Работающие на удаленке россияне смогут оформлять выплаты по больничному листу без использования физических оригиналов документу.

Соответствующую поправку к законопроекту о регулировании удаленной работы внесли в Госдуму. Так, чтобы оформить официальный больничный без визита к работодателю, работник может направить ему оригиналы документов заказным письмом с уведомлением, либо предоставить ему номер электронного листка нетрудоспособности.

Как сообщает РИА Новости, электронный листок нетрудоспособности можно получить у медучреждения, если оно участвует в «системе информационного взаимодействия по обмену сведениями в целях формирования листка нетрудоспособности в форме электронного документа». К системе также должен быть подключен работодатель.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиян могут переводить на удаленку без согласия в случае ЧС.