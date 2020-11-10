Россиян могут переводить на удаленку без согласия в случае ЧС

Россиян могут переводить на удаленку без согласия в случае ЧС
Удаленная работа. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Депутаты и сенаторы «Единой России» предложили поправки, по которым работодатель будет иметь право отправлять на удаленную работу сотрудников без их согласия, если в стране будет чрезвычайное положение.

Как сообщает РИА Новости, при этом работодатель должен обеспечить своих сотрудников необходимым техническим обеспечением или возместить затраты на его покупку.

Данные меры могут быть приняты, если в стране произойдет какая-либо катастрофа, связанная с природными, техногенными происшествиями или авариями на производстве, а также в случае пожара, эпидемии, наводнения или землетрясения.

«по инициативе работодателя работник может быть временно переведен на дистанционную работу на период действия указанных обстоятельств. Согласие работника на такой перевод не требуется», – говорится в тексте поправок.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что Беглов предупредил горожан о новых ограничениях из-за коронавируса.

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