Россиян могут переводить на удаленку без согласия в случае ЧС

Депутаты и сенаторы «Единой России» предложили поправки, по которым работодатель будет иметь право отправлять на удаленную работу сотрудников без их согласия, если в стране будет чрезвычайное положение.

Как сообщает РИА Новости, при этом работодатель должен обеспечить своих сотрудников необходимым техническим обеспечением или возместить затраты на его покупку.

Данные меры могут быть приняты, если в стране произойдет какая-либо катастрофа, связанная с природными, техногенными происшествиями или авариями на производстве, а также в случае пожара, эпидемии, наводнения или землетрясения.

«по инициативе работодателя работник может быть временно переведен на дистанционную работу на период действия указанных обстоятельств. Согласие работника на такой перевод не требуется», – говорится в тексте поправок.

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