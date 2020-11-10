Илья Яшин отсудил у «Федерального агентства новостей» 100 тысяч рублей

В Петербурге суд удовлетворил иск о защите чести, достоинства и деловой репутации главы МО Красносельский в Москве Ильи Яшина к «Федеральному агентству новостей» (РИА ФАН), связанное с бизнесменом Евгением Пригожиным.

Яшин просил суд признать ложными сведения в статье РИА ФАН, которая была опубликована в октябре прошлого года под заголовком «»Народный депутат» Яшин наварился на «празднике» для москвичей», в которой говорилось, что политик якобы присвоил деньги из бюджета.

Помимо этого, в иске оппозиционер просил обязать издание удалить статью и разместить опровержение, а также взыскать моральный вред.

Приморский райсуд Петербурга признал информацию не соответствующей действительности, удовлетворил требования об удалении статьи и публикации ее опровержения, а также взыскал в пользу политика 100 тыс. рублей.

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