Илья Яшин отсудил у «Федерального агентства новостей» 100 тысяч рублей

Илья Яшин отсудил у &#171;Федерального агентства новостей&#187; 100 тысяч рублей
Политик Илья Яшин. Фото: Instagram

В Петербурге суд удовлетворил иск о защите чести, достоинства и деловой репутации главы МО Красносельский в Москве Ильи Яшина к «Федеральному агентству новостей» (РИА ФАН), связанное с бизнесменом Евгением Пригожиным.

Яшин просил суд признать ложными сведения в статье РИА ФАН, которая была опубликована в октябре прошлого года под заголовком «»Народный депутат» Яшин наварился на «празднике» для москвичей», в которой говорилось, что политик якобы присвоил деньги из бюджета.

Помимо этого, в иске оппозиционер просил обязать издание удалить статью и разместить опровержение, а также взыскать моральный вред.

Приморский райсуд Петербурга признал информацию не соответствующей действительности, удовлетворил требования об удалении статьи и публикации ее опровержения, а также взыскал в пользу политика 100 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что МИД назвал отравление Алексея Навального «спектаклем».

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