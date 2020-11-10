В Петербурге мерой поддержки бизнеса станет отсрочка аренды

В Северной столице начали реализацию третьего пакета мер поддержки бизнеса в период пандемии коронавируса. Об этом сообщили в Смольном.

Уточняется, что новый пакет будет разделен на несколько блоков. Начинается реализация моратория на проведение контрольный мероприятий, а также решаются вопросы, связанные с налогом на имущество.

Кроме этого, одной из ключевых мер принят отказ от проведения переоценки кадастровой стоимости.

Также будет доступна мера отсрочки аренды для бизнеса за II, III и IV кварталы 2020 года. Воспользоваться ей смогут все социальные некоммерческие организации, которые арендуют у города земельные участки или объекты нежилого фонда. Городские унитарные предприятия тоже получат отсрочку.

Работникам, которые находятся под риском увольнения власти, смогут обеспечить временную занятость. При условии, если сотрудник работает неполный день, где временно остановили производство или выдали отпуск без сохранения зарплаты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге подготовили третий пакет мер поддержки бизнеса.