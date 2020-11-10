На место аварии у ТРК Невский прибыли 2 пожарных машины и реанимация

Жуткая авария произошла вечером во вторник, 10 ноября, на проспекте Большевиков. Информация о пострадавших уточняется.

Как сообщают очевидцы проишествия в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте», на месте ДТП работают спецслужбы, а также прибыли две машины пожарных и две кареты скорой помощи. Также рядом находится реанимация.

Причины проишествия на данный момент неизвестны. По фотографиям в местных жителей мы можем увидеть, что одна иномарка получила максимальный урон, – автомобиль перевернулся, а его части разлетелись по дороге.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что легковушка слетела в кювет на Гостилицком. На место проишествия прибыли МЧС и машина скорой помощи. По предварительной информации, водитель не справился с управлением.