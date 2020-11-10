Роддома Ленобласти снова начнут принимать пациентов с коронавирусом

В Ленобласти открывают дополнительные отделения для зараженных COVID-19. Инфекционные отделения стали появляться в роддомах. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Принимать пациентов уже начали Тосненский роддом и родильное отделение Приозерской больницы. В Бокситогорске отделение было организовано в пустующем здании бывшего роддома. В Волховском роддоме принимают беременных с COVID-19.

Отмечается, что после спада числа заболевших, роддома и родильные отделения вернутся к прежнему режиму работы.

С начала пандемии в Ленобласти число зараженных коронавирусом достигло 13 038 человек, умерли 117 человек, выздоровели 7 546 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Северной столице ежедневно обновляют данные о числе новых случаев заражения Covid-19. За сутки болезнь выявили у 1 485 человек.