В Петербурге коронавирус подхватили еще 1 485 человек

В Северной столице ежедневно обновляют данные о числе новых случаев заражения Covid-19. За сутки болезнь выявили у 1 485 человек.

Об этом стало известно во вторник, 10 ноября. Как сообщили в Оперативно штабе по борьбе с болезнью, по заболеваемости Covid-19 среди регионов России Петербург занял второе место. На первой строчке рейтинга оказалась Москва, где за сутки выявили 5 902 зараженных. Тройку лидеров замыкает Московская область — 685 заболевших коронавирусом. В Ленобласти вирус подтвердился у 171 человека.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.SPb.ru сообщала, что в Минздраве РФ заявили о высокой эффективности отечественной вакцины от коронавируса.