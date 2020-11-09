В Минздраве заявили о высокой эффективности вакцины «Спутник V»

Она защищает в 90% случаев.
В Минздраве РФ заявили о высокой эффективности отечественной вакцины от коронавируса – она эффективна в 90% случаев. Об этом сообщили сегодня, 9 ноября, в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что врачи внимательно наблюдают за теми, кто сделал вакцину. Большинство из них действительно защищены и могут ни о чем переживать во время пандемии коронавируса.
«Появление еще одной эффективной вакцины ― это хорошая новость для всех»,
― отметили в сообщении.
Напоминаем, что «Спутник V» зарегистрировали 11 августа. Она стала первой в мире вакциной от инфекции. Над разработкой трудились специалисты Центра имени Гамалеи.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Москве из-за коронавируса скончались 68 пациентов. Общее количество случаев заражения достигло отметки в 6873.