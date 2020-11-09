В Минздраве заявили о высокой эффективности вакцины «Спутник V»

В Минздраве заявили о высокой эффективности вакцины &#171;Спутник V&#187;
Вакцина. Фото: pixabay.com

Она защищает в 90% случаев.

В Минздраве РФ заявили о высокой эффективности отечественной вакцины от коронавируса – она эффективна в 90% случаев. Об этом сообщили сегодня, 9 ноября, в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что врачи внимательно наблюдают за теми, кто сделал вакцину. Большинство из них действительно защищены и могут ни о чем переживать во время пандемии коронавируса.

«Появление еще одной эффективной вакцины ― это хорошая новость для всех»,

― отметили в сообщении.

Напоминаем, что «Спутник V» зарегистрировали 11 августа. Она стала первой в мире вакциной от инфекции. Над разработкой трудились специалисты Центра имени Гамалеи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Москве из-за коронавируса скончались 68 пациентов. Общее количество случаев заражения достигло отметки в 6873.

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