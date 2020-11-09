В Москве из-за коронавируса скончались 68 пациентов

В Москве из-за коронавируса скончались 68 пациентов
Коронавирус продолжает уносить жизни. Фото: Pixabay

Общее количество случаев заражения достигло отметки в 6873.

В Москве за последние сутки скончались 68 пациентов. Каждый перед этим получил положительный результат теста на коронавирус, также у граждан стоял диагноз «пневмония». Накануне говорилось о 72 жертвах инфекции. Об этом 9 ноября сообщили в оперативном штабе.

Таким образом, в Москве с начала пандемии коронавируса умерли 7,3 тысячи человек. Напоминаем, что всего в России от инфекции в первый месяц осени умерли 5199 граждан. На данный момент в стране успели заболеть 1,79 миллиона человек. Выздоровели 1,3 миллиона россиян, летальных исходов – более 30 тысяч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в ВОЗ считают, что пандемия вышла за рамки чрезвычайной ситуации. На данный момент во всем мире заразились 50 миллионов людей.

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