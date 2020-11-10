Все рестораны в Новогоднюю ночь в Москве будут закрыты

Все рестораны в новогоднюю ночь в Москве работать не будут из-за коронавирусных ограничений. Об этом заявил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Новый год будет, он никуда не денется, он наступит по плану 31 декабря, но, к сожалению, видимо, в несколько более скромном формате. Большинство ресторанов в ночное время работать не будут, вернее, не большинство, а все», — сказал он эфире канала «Россия 24».

Он также отметил, что культурная программа, которая в новогоднюю ночь проходила в этих заведениях, в этом году не буде проводиться.

Отметим, что в Петербурге все ночные заведения закрыты после 23:00. Сегодня рестораторы обратились к Смольному с просьбой разрешить работу общепита до полуночи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в столице России из-за ухудшения обстановки с коронавирусной инфекцией планируют отменить мероприятия, приуроченные к празднованию Нового года. На улицах столицы в декабре не появятся городские ярмарки.