В Москве отменят новогодние мероприятия из-за Covid-19

В столице Новый год встретят без массовых мероприятий. Фото: Pixabay

В столице Новый год встретят без массовых мероприятий. Фото: Pixabay

В столице России из-за ухудшения обстановки с коронавирусной инфекцией планируют отменить мероприятия, приуроченные к празднованию Нового года. На улицах столицы в декабре не появятся городские ярмарки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в правительстве.

Отмечается, что из-за пандемии будут приостановлены все массовые новогодние гуляния, рождественские базары и фестивали. Кроме этого, власти города ожидают, что ситуация с коронавирусом ухудшится в ближайшие две недели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что с 13 ноября по 15 января следующего года в Москве будут действовать новые ограничения.

Из-за высокого уровня заболеваемости и суточного прироста в столице Сергей Собянин принял решение перевести студентов городских вузов и колледжей на дистанционный режим обучения. Также произойдет блокировка транспортных карт учащихся.

Также нововведения коснутся и общепита. Кафе и ресторанам будет запрещено работать с 23:00 до 6:00. Кроме доставки и обслуживания на вынос.