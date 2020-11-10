В Москве введут новые ограничения из-за Covid-19 до 15 января

В Москве введут новые ограничения из-за Covid-19 до 15 января
Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: kremlin.ru

Градоначальник столицы Сергей Собянин сообщил о введении новых ограничительных мер с 13 ноября по 15 января следующего года. Об этом мэр Москвы сообщил на своем официальном сайте.

Из-за высокого уровня заболеваемости и суточного прироста в столице Сергей Собянин принял решение перевести студентов городских вузов и колледжей на дистанционный режим обучения. Также произойдет блокировка транспортных карт учащихся.

Заведениям общественного питания с 13 ноября будет запрещена работа с 23:00 до 6:00. Кафе и ресторанам нельзя будет обслуживать гостей, при этом возможной остается доставка и работа на вынос.

Новые ограничения коснулись и театров города. Заполняемость концертных залов не должна превышать 25%. Это распространяется и на кинотеатры.

Что касается спортивных мероприятий, то присутствие зрителей должно быть согласовано с Департаментом спорта Москвы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Собянин признал ситуацию с коронавирусом в Москве нестабильной.

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В Москве введут новые ограничения из-за Covid-19 до 15 января