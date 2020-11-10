Власти Дании признали, что приказ убить всех норок из-за коронавируса был ошибкой

Министр по вопросам продовольствия и рыболовства Дании Могенс Йенсен публично признал, что приказ об убийстве всех норок в стране был ошибочным.
Он отметил, что у властей не было юридических оснований, чтобы требовать уничтожения животных за пределами ферм, где были выявлены зараженные коронавирусом особи.
«Мы ошиблись», — заявил он телеканалу TV2.
Также чиновник подчеркнул, что берет на себя всю ответственность за происходящее в его ведомстве.
Напомним, правительство Дании поручило убивать всех норок на зверофермах после обнаружения случаев заражения мутировавшим коронавирусом среди животных.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что болезнь у пушистых животных изначально была выявлена в Дании, а позже заражения коронавирусной инфекцией были обнаружены еще в пяти государствах.