Власти Дании признали, что приказ убить всех норок из-за коронавируса был ошибкой

Министр по вопросам продовольствия и рыболовства Дании Могенс Йенсен публично признал, что приказ об убийстве всех норок в стране был ошибочным.

Он отметил, что у властей не было юридических оснований, чтобы требовать уничтожения животных за пределами ферм, где были выявлены зараженные коронавирусом особи.

«Мы ошиблись», — заявил он телеканалу TV2.

Также чиновник подчеркнул, что берет на себя всю ответственность за происходящее в его ведомстве.

Напомним, правительство Дании поручило убивать всех норок на зверофермах после обнаружения случаев заражения мутировавшим коронавирусом среди животных.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что болезнь у пушистых животных изначально была выявлена в Дании, а позже заражения коронавирусной инфекцией были обнаружены еще в пяти государствах.