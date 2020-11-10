В Москве скончались 73 пациента с коронавирусом

Еще 73 пациента с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями скончались в Москве. Об этом сообщили во вторник, 10 ноября, в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Днем ранее сообщалось о 68 умерших.

Таким образом, в столице число умерших достигло 7502.

С начала пандемии в России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 817 109 случаев заражения, выздоровел 1 350 741 пациент, умер 31 161 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в США зафиксировали более 10 миллионов случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил университет Джонса Хопкиса, который ведет подсчеты на основе данных из открытых источников.