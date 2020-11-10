Фильм об Ибрагимовиче «Я — Златан» появится на экранах в 2021 году

Про форварда «Милана» Златана Ибрагимовича снимут художественный фильм.
Кинолента «Я – Златан» должна появиться на экранах кинотеатров в следующем году, сообщает Football Italia. Одним из сценаристов станет Давид Лагеркранц, помогавший Ибрагимовичу в написании одноименной книги.
В фильме будет повествоваться о юности Ибрагимовича и начале его спортивной карьеры.
При этом юного Златана сыграют два актёра. Один из них будет исполнять роль шведа в возрасте 11-13 лет, а другой — в возрасте 17–23 лет.
Съемочный процесс стартовал в октябре. Планируется, что показ начнется осенью 2021 года.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Златан Ибрагимович решил продолжить карьеру и подписал контракт с «Миланом». Он подписал контракт на полгода года – к команде футболист присоединится уже в январе 2020 года.